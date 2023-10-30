Aydos Ormanı'nda 100. yıl temizliği

28 Ekim Cumartesi günü Aydos Ormanı eski poligon mevkiinde düzenlenen etkinlikte, ormana gelişigüzel atılan; metal, pet şişe, plastik, cam ve kâğıt gibi geri dönüştürülebilir malzemeler toplandı.

Etkinliğe Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dr. Dilek Kars da katılarak gönüllülere bilgi verdi. Etkinlik sonunda onlarca torba atık toplandı ve Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından geri dönüştürülmek üzere alındı.

Etkinlikte piknikçilerin ve alkol kullananların bıraktıkları çöpleri toplayan çevre gönüllüleri; metal, cam, plastik ve kâğıt gibi atıkları Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne teslim ederek geri dönüşüme kazandırdı.