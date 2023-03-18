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Ayhan Bilgen'den ‘AKP'den adaylık’ açıklaması

HDP'den istifa ederek yeni parti kuran ancak seçimlere girme hakkı kazanamayan SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, AKP'den adaylık gündemi konusunda, “Önümüzdeki günlerde eğer bir teklif gelirse bunu tartışıp değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 10:05
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Ayhan Bilgen'den AKP'den aday olacak mı

Ayhan Bilgen'den ‘AKP'den adaylık’ açıklaması
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HDP'den istifa ettikten sonra SES Partisi'ni kuran Ayhan Bilgen'den seçimlere yönelik açıklama geldi.

tv100’e konuk olan Bilgen, AKP’den aday olup olmayacağı sorusuna şöyle cevap verdi:

“Bize yansıyan herhangi bir talep yok. Olmayan bir şey yüzünden yorum yapmayı, değerlendirme yapmayı siyasi etik açısından doğru bulmam. Biz seçimlere girmek üzere 41 il örgütlenme çabamızı kasım ayında tamamladık. Büyük kongremizi yaptık. Ama seçim haziranda olsaydı 6 aylık süremizi doldurup seçime girme hakkını elde edecektik. Ama ne yazık ki mayıs ayında seçim olunca bu mümkün olmadı. Yarın MYK’mızı toplayacağız. Seçimlerle ilgili partimizin tutumunu tavrını netleştirmeye çalışacağız. Biz seçimler ve ittifaklar konusunda çok net konuşuyoruz. Biz hiç kimseye kapımızı kapatmayacağız. Önümüzdeki günlerde eğer bir teklif gelirse bunu tartışıp değerlendireceğiz."

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