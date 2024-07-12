Ayhan Bora Kaplan davasında flaş Bekir Bozdağ iddiası

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Ayhan Bora Kaplan davasında flaş Bekir Bozdağ iddiası

Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık Serdar Sertçelik’in Bekir Bozdağ’ın hukuk bürosuna 400 bin Euro verdiğini ve davasının bozulduğunu söylediği iddia edildi.

Türkiye’nin konuştuğu suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ankara Emniyeti'nde üç polis müdürünün tutuklanmasına neden olan soruşturmanın gizli tanığı Serdar Sertçelik eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la ilgili iddiası ortaya çıktı.

"HÜKÜ BÜROSUNA 400 BİN EURO VERDİM"

İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, Sertçelik’in Bekir Bozdağ’ın bağlantılı bir hukuk bürosuna avukatı İ.Y. aracılığıyla 400 bin Euro ödediğini ve davasının bozulduğunu ileri sürdü.

İddialara göre, Sertçelik ile eski Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın yedi ayrı telefon görüşmesinde Bekir Bozdağ’ın adı geçti.

Sertçelik, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın adını verdi. Sertçelik, Bekir Bozdağ’la bağlantılı bir hukuk bürosuna avukatı İ.Y. aracılığıyla 400 bin Euro ödediğini ve davasının bozulduğunu iddia etti.

Sertçelik'in ifadesinde şöyle dediği iddia ediliyor :

İ. abi ben firarken, eve geldi. Bozdağ’ı aradı. O zaman Bozdağ, Adalet Bakanı. Bozdağ’ın hukuk bürosu var, dışardan iş hallettirdiği… Bozdağ, meclise çağırdı İ. abiyi. ‘Grup toplantısına gidiyoruz, gel görüşelim’ diye. İ. abi gitti, konuştu. O zaman 400 bin Euro verdim Bozdağ’ın hukuk bürosuna. Dosyamı bozdular.

İFTİRA DENİLİYOR

Öte yandan Bekir Bozdağ’ın çevresine iddiaları soran Saymaz Bozdağ’ın yakınlarının iftira atıldığını söylediğini aktardı.

Saymaz Bozdağ’ın İ.Y. adlı bir avukatı tanımadığını, hukuk bürosunun bulunmadığını, Sertçelik’le doğrudan ya da dolaylı bir temasının olmadığını vurguladıklarını iddia etti.

Ayrıca Bozdağ’ın gizli tanığa iftira suçundan dava açacağı da ileri sürüldü.

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SERDAR SERTÇELİK
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AYHAN BORA KAPLAN
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BEKİR BOZDAĞ

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