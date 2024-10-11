Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar açıklandı

Ayhan Bora Kaplan davasında savcı mütalaasını açıkladı. Davada Ayhan Bora Kaplan ve Fethi Koyuncu'nun örgüt kurma ve yönetmekten cezalandırılmalarını talep edildi. 15 sanık hakkında da beraat istendi. Ertelenen davada gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurt dışından getirilmesinin beklenmesine karar verildi.

Ayrıca gizli tanık Serdar Sertçelik’in yurt dışından gelmesinin beklenmesine, sanıkların son savunmalarını hazırlaması için süre verilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi. Dava 11 Kasım’a ertelendiği de belirtildi.