Ayhan Bora Kaplan davasında tahliye kararı veren hakime şok tayin

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü davasında, 4 sanık hakkında verdiği tahliye kararı ve Sinan Ateş davasında sanık Serdar Öktem’in tahliye edilmesi gerektiği yönünde, yazdığı muhalefet şerhi ile gündeme gelen Hakim ve Savcılar Kurulu, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Şatır, 4 aylığına geçici yetki ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığında görevlendirildi.

DW Türkçe'nin haberin göre; Hakim ve Savcılar Kurulu, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Şatır’ı görevinden alarak, 4 aylığına geçici yetki ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığında görevlendirilmesine yönelik karar verildi.

ATEŞ VE BORA KAPLAN DAVALARINDA YER ALMIŞTI

Ayhan Bora Kaplan davasında verilen kararların itirazlarına bakan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Şatır, geçici görevle Yargıtay Savcılığına atandı.

Şatır, Kaplan davasında tahliye talebi reddedilen 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar veren kişi oldu. Bu sanıklardan 3'ü yalnızca örgüt üyeliğiyle suçlanırken, ayrıca Sinan Ateş davasında ise tahliye talebi reddedilen Serdar Öktem'in itirazında tahliyesi yönünde oy kullanan kişi olmuştu.

Bu durum Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda rahatsızlık yaratmış ve bu durum HSK'ya bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Şatır, görevden alındı. Şatır'ın emekliye ayrılacağı da belirtildi.