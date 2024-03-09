Ayhan Bora Kaplan’a yeni soruşturma: İkinci kez tutuklandı

Kaynak: T24
Ayhan Bora Kaplan’a yeni soruşturma: İkinci kez tutuklandı
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan hakkında ikinci kez tutuklama kararı verildi.

Ankara Başsavcılığı, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” soruşturması başlatmış ve geçen hafta salı günü aralarında örgüt lideri olmakla suçlanan ve bu nedenle tutuklu bulunan Ayhan Bora Kaplan’ın eski eşi, kız arkadaşı ve kız kardeşinin de yer aldığı 5 ilden 36 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 21 kişi arasında Ayhan Bora Kaplan, eski AKP Ankara İl Yöneticisi Barış Kurt ve örgüt yöneticisi olduğu öne sürülen Fethi Koyuncu da yer almıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından gözaltına alınan isimler dün getirildikleri adliyede soruşturmanın savcısı tarafından sorguya alındı. Tutuklu bulunan Kaplan, Kurt ve Koyuncu ise SEGBİS üzerinden ifade verdi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 12’si tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında Kaplan, Kurt ve Koyuncu’nun yanı sıra, Günay restoranın kağıt üzerinde sahibi olduğu iddia edilen Hıncal Alper Tansu da yer aldı.

Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Kaplan, Kurt ve Koyuncu, ikinci 2. kez tutuklanmış oldu.

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