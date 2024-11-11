Ayhan Bora Kaplan'dan Yargıtay üyesine para transferi! MASAK raporundan çıktı

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Ayhan Bora Kaplan davası sürüyor. Ankara Başsavcılığı tarafından Kaplan ve akrabalarının da aralarında bulunduğu toplam 38 kişi hakkında "kara para aklama" iddiasıyla açılan davanın eklerinde dikkat çekici bir belge ortaya çıktı. Davada yer alan sanıklardan Kürşad Tan Hakbilir’in, Kaplan’ın örgüt faaliyetlerinden kazandığı yasa dışı parayı kuyumcu dükkanı üzerinden akladığı öne sürüldü.

Hakbilir hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, eski Ankara Başsavcısı ve Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman’a gönderilen paraların da yer aldığı iddia edildi.

Yargıtay Üyesi Yüksel Kocaman

YARGITAY ÜYELİĞİNDEN SONRA PARA TRANSFERİ BAŞLADI

T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Kocaman’a ilk ödeme, Yargıtay üyeliğine seçilmesinden bir ay sonra yapıldı. Hakbilir, Kocaman’a 16 Aralık 2020 tarihinde "Kasım Ayı kira bedeli" açıklamasıyla 7 bin lira gönderdi. Bu ödemeler aynı miktarla 2021 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Haziran aylarında da tekrarlandı. 1,5 yıl ara verildikten sonra Aralık 2022’de Kocaman’a yine "kira bedeli" adı altında bu kez 10 bin lira gönderildi. Toplamda Kocaman’a aktarılan miktar 52 bin lirayı buldu.

Hakbilir’in dava dosyasındaki ifadesine göre, Kocaman’a yapılan bu kira bedeli açıklamalı ödemeler kendisine sorulmadı.