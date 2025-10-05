Ayhancan Güven tarih yazdı: 2025 DTM şampiyonu oldu

2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası (DTM) sezon finali, Baden-Württemberg eyaletindeki Hockenheim pistinde koşuldu. Manthey EMA takımı adına yarışan milli pilot Ayhancan Güven, final yarışında zafere ulaşarak şampiyonluğunu ilan etti.

DTM'DE ŞAMPİYON OLAN İLK TÜRK PİLOT OLDU

Son yarış haftasına liderden 15 puan geride giren Güven, Hockenheimring 2. sıralama seansını 2. sırada tamamlayarak avantaj elde etti. Final yarışında birinciliğe uzanan milli pilot, sezon genelinde 192 puan topladı ve 5 yarış galibiyeti elde ederek 2025 DTM şampiyonu oldu.

Bu sonuçla Ayhancan Güven, DTM’de şampiyonluk yaşayan ilk Türk pilot olarak tarihe geçti.

KARİYER ZİRVESİ

2022’de DTM’de testlere başlayan, 2023’ten itibaren ise tam zamanlı olarak organizasyonda yer alan Ayhancan Güven, kariyerinin en büyük başarısına imza attı.

İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yarış sonunda podyuma çıkan Ayhancan Güven, İstiklal Marşı okunduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.