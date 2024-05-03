Ay'ın sır dolu bölümüne gittiler! Bir ilk yaşanacak

Kaynak: Xinhua
Ay'ın sır dolu bölümüne gittiler! Bir ilk yaşanacak
Çin'in Chang'e-6 Ay keşif aracı, Ay'ın bilinmeyen uzak tarafından örnekler toplayıp Dünya'ya getirecek. Araç, aynı zamanda bilimsel tespit çalışmaları da yürütülecek.

Çin, "Chang'e-6" misyonu çerçevesinde mürettebatsız uzay aracını fırlattı. Ay'ın keşfedilmemiş güney kutbuna iniş yapmak üzere giden araç, Dünya'dan gözlenemeyen Güney Kutbu-Aitken Havzası'na iniş yapacak.

Bir yörünge aracı, bir iniş aracı, bir kalkış aracı ve bir dönüş aracından oluşan "Chang'e-6", uluslararası iş birliğiyle geliştirilmiş dört adet araştırma yükü taşıyacak.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DA YÜRÜTECEK

Uzay aracı Ay’a ulaştıktan sonra yumuşak iniş yapacak ve inişten 48 saat sonra robotik bir kol açılarak Ay yüzünden kaya ve toprak toplayacak. Bir delgi yardımıyla yer yüzeyinde delik açacak araç, eş zamanlı olarak bilimsel tespit çalışmalar da yürütecek.

Chang'e-6, Çin'i Ay'ın "gizli" tarafından örnek alan ilk ülke yapabilir.

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TÜM MİSYON 53 GÜN SÜRECEK

Dönüş aracı ise örnekleri Dünya'ya getirecek ve Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Siziwang Sancağı'na inecek.

CNSA, tüm misyonun yaklaşık 53 gün sürmesinin beklendiğini bildirdi.

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