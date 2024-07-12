Ayıplı hizmet nedir? Sorumlulukları nelerdir?

Kaynak: Haber Merkezi
Ayıplı hizmet nedir? Sorumlulukları nelerdir?

Ayıplı hizmet, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 13. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, hizmetin sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılan özellikleri taşımaması halinde bu hizmet ayıplı sayılır.

Hizmet sağlayıcının ilan ettiği, internet portalında duyurduğu ya da reklamlarda belirttiği nitelikleri taşımayan hizmetler, tüketicinin yararlanma amacını azaltan veya tamamen ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeriyorsa ayıplı olarak kabul edilir.

AYIPLI HİZMETTEN DOĞAN SORUMLULUKLAR

Hizmet sağlayıcılar, verdikleri hizmetin sözleşmeye uygun olmasından sorumludur. Tüketici, aldıkları hizmetin ayıplı olması durumunda çeşitli haklara sahiptir.

Bu haklar arasında, hizmetin yeniden sağlanmasını talep etmek, hizmet sonucu ortaya çıkan eserin ücretsiz onarılmasını istemek, hizmet bedelinde indirim talep etmek veya sözleşmeyi feshetmek bulunur.

Ayrıca, tüketici bu hakları kullanırken Türk Borçlar Kanunu’na göre tazminat talep etme hakkını da saklı tutar.

ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

Ayıplı hizmet durumunda tüketicinin sahip olduğu seçimlik haklar, hizmetin ifasından itibaren 2 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Bu süre içinde tüketici, hizmetin ayıplı olduğunu fark etmesi halinde yukarıda belirtilen haklarını kullanabilir.

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