Ayıya "Koca Oğlan” dedi, Az kalsın canından oluyordu!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sivas’ın Hafik ilçesinde yol kenarında ayıyı görüntülemek isteyen bir vatandaş, “Koca oğlan” diye seslendiği ayının saldırısından son anda kurtuldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Hafik’e bağlı Pusat köyü yakınlarında gerçekleşti. Doğanşar’dan Hafik yönüne giden Mustafa Yaman, yol kenarında bir ayı gördü.

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Araçtan inip ayıyı çekmek isteyen Yaman, “Koca oğlan” dediği ayının saldırısından son anda kaçtı.

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O anları kaydedip sosyal medyada paylaşan Yaman, büyük ilgi topladı.

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“ÇOK ÜRKÜTÜCÜYDÜ”

Ayının önce kendisini fark etmediğini, sonra üzerine atıldığını söyleyen Yaman, “Doğanşar’dan Hafik Pusat köyüne gidiyordum. Yol kenarında sevimli sandığım bir ayı gördüm. İnip izlemek ve çekim yapmak istedim. Yaklaşınca ayının küçük değil, oldukça iri olduğunu anladım. Kış uykusundan yeni uyanmış, şaşkın görünüyordu. Karnı aç gibiydi, yiyecek arıyordu. Çekim yaparken beni fark etti. Önce aldırmadı ama sonra hızla üzerime geldi. Hemen kaydı durdurup arabaya koştum ve oradan uzaklaştım. Hem komik hem de çok ürkütücü bir anı oldu” dedi.

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