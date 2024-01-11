Aykut Kocaman'dan Konyaspor açıklaması

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Aykut Kocaman'dan Konyaspor açıklaması
Hakan Keleş'in ayrılığı sonrası Konyaspor'un başına geçeceği konuşulan Aykut Kocaman iddialara yanıt verdi.

Süper Lig’in 16. Hafta erteleme maçında Fenerbahçe’ye 7-1 mağlup olan Konyaspor’da teknik direktör Hakan Keleş görevinden istifa etti.

Yeşil-beyazlılardan ayrılığa dair yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Hakan Keleş ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." İfadelerine yer verildi.

Keleş’in ayrılığı sonrası Konyaspor ile adı anılan Aykut Kocaman Play Spor’a yaptığı açıklamada, "Konyaspor yönetiminin teveccühüne teşekkür ederim ancak benim için her zaman çok farklı bir yeri olan Konyaspor da dahil olmak üzere, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum." dedi.

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