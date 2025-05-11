Aylar sonra ortaya çıktı! Kadir İnanır'ın son hali görenleri şoke etti...

Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle 2023 yılında hastaneye kaldırılan ve uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

AYLAR SONRA İLK GÜLÜMSEME

Taburcu edilmesinden bu yana fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır’ın son durumu, onu ziyarete giden CHP Ankara eski milletvekili Levent Gök’ün sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Levent Gök, İnanır ile çekilen karesini “Türk sinemasının efsanesi,duayen sanatçı Sayın Kadir İnanır’ı ziyaretimizde pekçok konuyu değerlendirdik. Birikimiyle daha çok katkısını göreceğimiz Sayın İnanır’a sağlıklı günler dilerim” notuyla paylaştı.