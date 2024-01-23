Aylin Kotil kendisini öven Fatih Altaylı'ya tepki gösterdi

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler yaklaşırken, siyaset sahnesinde de gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor, genelde iki rakip arasından olan polemikler zaman zaman siyasetçiler ve gazeteciler arasında olabiliyor.

Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul’un Şişli ilçesinde CHP’den aday adaylığını açıklayan Aylin Kotil hakkında son günlerde ortaya atılan bir iddia yeni gelişmeler ile gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Oda TV’de yayımlanan bir habere göre Türkiye’nin en zenginleri arasında yer alan ünlü iş adamı Rahmi Koç, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir mektup yazarak Şişli Belediyesine Aylin Kotil’in aday yapılmasını istediği iddia edilmişti.

Bu haber gündeme bomba gibi düşmüşken gazeteci Fatih Altaylı’da konu üzerine hem kendi internet sitesinde yayımladığı köşe yazısı hem de kişisel YouTube kanalı üzerinden yorumlarını yaptı.

Aylin Kotil’in adaylığı konusunda bu durumu çok isteyeceğini, aday olması halinde kendisine seve seve oy vereceğini belirtmiş, Şişli ilçesine bir kadın adayın çok yakışacağını, Aylin Kotil’in çok yakışacağını açıklamıştı.

POLEMİĞE SEBEP OLAN KONU: AYLİN SARIGÜL

Aylin Kotil 1993 yılında şu anda CHP Erzincan Milletvekili olan Mustafa Sarıgül ile bir evlilik gerçekleştirmiş ve bu evliliğinden bir de çocukları olmuştu. Evlilikleri 15 yıl sonra 2008 yılında sona ermişti.

Fatih Altaylı, Youtube kanalından yayın yaptığı esnada konusu açılan Aylin Kotil’in soyadını yanlış telaffuz etmiş ve birkaç kere üst üste Aylin Sarıgül diyerek hitap etti.

“HEP AYNI KADIN DÜŞMANLIĞI”

Altaylı’nın hem yayın hem de köşe yazısı üzerinden Aylin Kotil’i övmesine rağmen soyadını yanlış telaffuz etmesine Kotil sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve Altaylı hakkında ‘kadın düşmanlığı’ yaptığını yorumladı.

Fatih Altaylı’nın ilginç bir insan olduğunu öne süren Kotil’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: “Fatih Altaylı ilginç bir insan. Benim adım Aylin Kotil… 12 Eylül cuntasının makamından aldığı İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in soyadını gururla taşıyorum.

Programında 6 kez Aylin Sarıgül diyor. 20 yıl evvel boşandığım bir insanın soyadını 6 kez üst üste söylemesi onun ilginçliğini bir kez daha anımsattı.

Hep aynı kadın düşmanlığı, hep aynı stratejik yönlendirmeler. Doksanlı yıllarda geçen bir dönem dizisini izler gibi izledim.”