AYM Can Atalay için bir kez daha toplanacak

AYM, Can Atalay için 14 Aralık'ta bir kez daha toplanacak. Atalay için verilen hak ihlali kararının, Yargıtay tarafından tanınmamasının ardından Atalay'ın avukatları ikinci kez AYM'ye başvurmuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
AYM Can Atalay için bir kez daha toplanacak

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin Atalay hakkındaki ihlal kararının uygulanmaması gerekçesiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın başvurusunu 13 Aralık'taki Genel Kurul'da görüşecek.

Kurul'un, 13 Aralık Çarşamba günü Atalay'ın bireysel başvurusunda kararını vermesi bekleniyor.

canatalay1.jpg"İKİNCİ KEZ HAK İHLALİ YAPILDI"

Atalay’ın; “Seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı”, “adil yargılanma hakkı” ve “kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının” ikinci kez ihlal edildiğinin tespitini ve bu ihlallerin ortadan kaldırılmasını talep ettiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı Davası’nda hakkında 18 yıl hapis cezası kararı verilen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel hak ihlali başvurusunu 25 Ekim’de görüşmüştü. Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” hakkı ile “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verilmişti.

Yargıtay 3. Dairesi, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına karşın Atalay'ı tahliye etmemişti. AYM kararını uygulamayan Yargıtay, AYM üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunacağını açıklamış ve Türkiye söz konusu yargı krizini günlerce konuşmuştu.

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