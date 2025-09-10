AYM'den "CHP kurultay davası" kararı!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "Para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin 12 şüpheli hakkında "Oylamaya hile karıştırma" suçundan iddianame hazırlanmıtı. Şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

26. Asliye Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilmişti. Rüşvet iddialarının araştırılması gerekçesiyle görevsizlik kararı verilerek Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi de davanın 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesine hükmetmişti. Uyuşmazlığa Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, dosyanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince görülmesiyle çözmüştü.

BAŞVURU REDDETTİLDİ

Bu kararın ardından 26. Asliye Ceza Mahkemesi, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) getirdi.

26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararın iptali istemiyle yaptığı başvuruyu bugün gündemine alan yüksek mahkeme, mahkemenin başvuru talebini reddetti.

4 KASIM DETAYI

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda "iştirak halinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları" iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim hakkında asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki "görev" tartışması AYM'ye ulaştı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı olan CMK'da yer alan bir maddede “Adli yargı içerisindeki mahkemeler bakımından verilen görevsizlik kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir” hükmününün Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu reddetmesi durumunda duruşmanın 4 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00’da görülmesine karar vermişti.