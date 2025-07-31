AYM’den Rasim Ozan Kütahyalı’ya şok ‘FETÖ’ kararı

Anayasa Mahkemesi, Rasim Ozan Kütahyalı’ya FETÖ’cü dediği için ceza verilen Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun itirazına karar verdi. Kütahyalı’ya FETÖ’cü denilmesinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğu açıklamada aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 29 Kasım 2019 tarihinde sosyal medya hesabından, gerçekleştirdiği paylaşımda, Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Hocaefendi’ye açık mektup!” başlık yazısını "Nagehan Alçı konuşur da Rasim Ozan Kütahyalı susar mı? Bu FETÖ’cüler niye dışarıda... Açıklayan var mı..." şeklinde yorumlamıştı. Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı’nın şikâyetiyle Eminağaoğlu hakkında İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Yargılamanın ardından Alçı şikâyetinden vazgeçerken Eminağaoğlu’na “Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan bin 740 adli para cezası verildi.

‘İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLAL EDİLDİ’

Çıkan kararı AYM’ye getiren Eminağaoğlu, “Müştekiler 15 Temmuz öncesi Fetullah Gülen lehine övücü sözler sarf ediyordu ve eleştirilmeleri doğal” ifadelerini kullandı. sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığının altını çizdi.

AYM ise “Anayasa'nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” hükmetti.