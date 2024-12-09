AYM'den yeni 'faiz' kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinde yer alan "Taksitli ödeme süresince ayrıca kanuni faiz ödenir" ifadesini iptal etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mahkeme, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun geçici 19. maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesini oy birliği ile iptal etti. İptal edilen cümlede, "Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir" düzenlemesi yer alıyordu.

Anayasa Mahkemesi, iptal edilen hükmün Anayasa'nın mülkiyet hakkı ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğunu belirtti. Bu gerekçeyle, kamulaştırma bedellerinin taksitli ödenmesi durumunda kanuni faiz uygulanmasını öngören düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar verildi.