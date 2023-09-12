AYM’den, Yeniden Anavatan Partisi ile ilgili karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), isim, rumuz ve ambleminin Anavatan Partisi ile benzer olması nedeniyle Yeniden Anavatan Partisi'nin siyasi partiler sicilinden kaldırılmasına karar verdi.

AYM’den, Yeniden Anavatan Partisi ile ilgili karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Anavatan Partisi, sonradan kurulan Yeniden Anavatan Partisi'nin kullandığı isim, rumuz ve ambleminin kendi partilerinin isim, rumuz ve amblemiyle benzer olduğu gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, Yeniden Anavatan Partisi'nin isim, rumuz ve ambleminin iltibasa mahal verecek şekilde Anavatan Partisinin isim, rumuz ve amblemi ile benzer olması sebebiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesinin üçüncü fırkası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine oy birliğiyle karar verdi.

Öne Çıkanlar
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Doktorları dinledi, yüzyılın hazinesini buldu Dünya
Doktorları dinledi, yüzyılın hazinesini buldu
ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığı: F-16 satışıyla İsveç'in NATO üyeliği bize göre bağlantılı değil
Hindistan’dan gecekondu mahallelerine yeşil perde. G20 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştı Dünya
Hindistan’dan gecekondu mahallelerine yeşil perde. G20 Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapmıştı
ABD, COVID-19'un varyantlarına yönelik güncellenmiş aşıları onayladı Covid-19
ABD, COVID-19'un varyantlarına yönelik güncellenmiş aşıları onayladı
Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı Yaşam
Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Fas’taki depremde can kaybı 2 bin 862’ye yükseldi Yaşam
Fas’taki depremde can kaybı 2 bin 862’ye yükseldi