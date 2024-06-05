Aynı apartmanda oturduğu eski ev arkadaşı kadını öldürdü

Kaynak: DHA
Aynı apartmanda oturduğu eski ev arkadaşı kadını öldürdü

Düzce'de aynı evde otururken yaşanan anlaşmazlıklar nedeni ile evleri ayırarak aynı apartmanda farklı dairelere taşınan 46 yaşındaki S.B. ile 35 yaşındaki Özlem Alcan adlı kadınların tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında S.B., evinden aldığı tabancayla Özlem Alcan'a ateş açarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sularında Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesindeki bir apartmanda gerçekleşti.

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Cezaevinde tanışan ve tahliye olduktan sonra aynı eve çıkan S.B. ve Özlem Alcan isimli iki kadın, arasında henüz bilinmeyen nedenle husumet oluştu. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayıran kadınlardan biri aynı apartmanda bir başka daireye taşındı. Ancak aralarındaki sürtüşme bitmedi. S.B. ile Özlem Alcan arasında bugün akşam sularında bir kavga çıktı. Kavgada S.B., kendi evinde bulunan tabanca ile Özlem Alcan’a 4 el ateş açıp kaçtı. Ardından polis merkezine giderek Özlem Alcan’ı tabancayla vurduğunu söyledi.

Olay yerine giden polis Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği tespit etti.

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