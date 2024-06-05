Aynı apartmanda oturduğu eski ev arkadaşı kadını öldürdü

Kavga sırasında S.B., evinden aldığı tabancayla Özlem Alcan'a ateş açarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sularında Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesindeki bir apartmanda gerçekleşti.

Cezaevinde tanışan ve tahliye olduktan sonra aynı eve çıkan S.B. ve Özlem Alcan isimli iki kadın, arasında henüz bilinmeyen nedenle husumet oluştu. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle evlerini ayıran kadınlardan biri aynı apartmanda bir başka daireye taşındı. Ancak aralarındaki sürtüşme bitmedi. S.B. ile Özlem Alcan arasında bugün akşam sularında bir kavga çıktı. Kavgada S.B., kendi evinde bulunan tabanca ile Özlem Alcan’a 4 el ateş açıp kaçtı. Ardından polis merkezine giderek Özlem Alcan’ı tabancayla vurduğunu söyledi.

Olay yerine giden polis Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiği tespit etti.