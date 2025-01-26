Aynı hat üzerinde hizalanan 6 gezegen Yüksekova’da görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: AA
Aynı hat üzerinde hizalanan 6 gezegen Yüksekova’da görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde yan yana sıralanan 6 gezegen çıplak gözle izlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde yan yana sıralanan 6 gezegen çıplak gözle izlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de gökyüzünde 6 gezegenin yan yana sıralanması çıplak gözle izlendi. Vatandaşlar, kaç gündür merakla beklenen doğa olayını cep telefonlarıyla görüntüledi. Akşam saat 20.00 sıralarında gökyüzünün bulutsuz olmasından dolayı Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde net olarak izlenebildi.

Yüksekova'da "Gezgin Öğretmen" olarak tanınan doğa gözlemcisi Ümit Bartın, "Herkesin merak ettiğin gezegenler gökyüzünde görülmeye başladı. Biz de o anlara tanık olduk ve kayıt altına aldık. 6 gezegen şu an sıralı şekilde görülüyor. Hava da açık, çıplak gözle de görülüyor. Biz de tarihi günlere şahitlik ediyoruz" dedi.

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