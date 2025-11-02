Olay, Düzce Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. OSB içerisinde seyir halinde olan kamyonun kupasında aniden yangın çıktı.

Alev topuna dönen araç için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonun kupasındaki yangın söndürüldü.

Olayın ardından yarım saat sonra aynı bölgede bu kez başka bir kamyonun kupa kısmında yangın çıktı.

Mikser sürücüleri, alevlerin bir anda yükseldiğini görünce aracın yanına gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Çevredeki vatandaşların da müdahalede bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü. Her iki kamyon da kullanılamaz hale gelirken, yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.