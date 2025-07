Ayrılacakları konuşuluyordu! Barış Arduç iddiaları böyle çürüttü

Hande Erçel ile Barış Arduç'un cesur sahneleri, oyuncuların özel hayatlarında krize yarattığı ileri sürülmüştü.

Hande Erçel'in, sevgilisinin ailesinden veto yediği, Gupse Özay'ın da eşine karşı cephe aldığı konuşulmuştu. Özay ile Barış Arduç’un boşanacakları haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

ARDUÇ’TAN MUTLU AİLE POZU

Arduç’tan iddiaları çürüten paylaşım geldi. 41 yaşına basan eşinin doğum gününü mutlu aile pozuyla kutladı. Oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Arduç, fona da Elvis Presley'in 'Can't Help Falling in Love with You' şarkısını koydu.