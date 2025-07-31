Ayrılacakları konuşuluyordu! Barış Arduç iddiaları böyle çürüttü

Kaynak: Haber Merkezi
Ayrılacakları konuşuluyordu! Barış Arduç iddiaları böyle çürüttü

Barış Arduç'un Hande Erçel ile başrolünü paylaştığı 'Aşkı Hatırla' dizisindeki cesur sahneleri olay olmuştu. Bu sahneler Gupse Özay ile Arduç’un arasını bozduğunu hatta boşanacakları iddia edilmişti. Ünlü oyuncu paylaşımıyla o iddiaları böyle çürüttü.

Hande Erçel ile Barış Arduç'un cesur sahneleri, oyuncuların özel hayatlarında krize yarattığı ileri sürülmüştü.

ba1jpeg-bjyt6jiztumo8lr5k-gtnw.webp

Hande Erçel'in, sevgilisinin ailesinden veto yediği, Gupse Özay'ın da eşine karşı cephe aldığı konuşulmuştu. Özay ile Barış Arduç’un boşanacakları haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

ba2jpeg-jk0ztjc-0ifnt7dmptwgg.webp

ARDUÇ’TAN MUTLU AİLE POZU

Arduç’tan iddiaları çürüten paylaşım geldi. 41 yaşına basan eşinin doğum gününü mutlu aile pozuyla kutladı. Oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.

Arduç, fona da Elvis Presley'in 'Can't Help Falling in Love with You' şarkısını koydu.

jpg-7ytxc8rumu6qovvnyi9rmw.jpg

oloo-001.jpg

Son Haberler
Bir garip durum! Sıfır araç aldı, muayene cezasıyla karşılaştı!
Bir garip durum! Sıfır araç aldı, muayene cezasıyla karşılaştı!
Camide saf tutan minik! Secdede uyuyakaldı
Camide saf tutan minik! Secdede uyuyakaldı
Balıkesir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var
Dürziler-İsrail Dürzi ilişkileri-Davud Koridoru
Dürziler-İsrail Dürzi ilişkileri-Davud Koridoru
Kara para aklama suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen isimle yakalandı
Kara para aklama suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen isimle yakalandı