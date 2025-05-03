Ayrıldıkları gündemdeydi... Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den bomba pozlar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayrıldıkları gündemdeydi... Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den bomba pozlar!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, haklarında çıkan ayrılık dedikodularını sosyal medyada paylaştıkları romantik fotoğraflarla yalanladı. Çiftin Instagram'da yayımladığı kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Hande Erçel, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Sevgilisi Hakan Sabancı ile sık sık yurt dışı tatillerine çıkan Erçel, son dönemde ayrılık iddialarıyla gündemdeydi.

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AYRILIK İDDİALARINA PARİS'TEN YANIT
Paris Moda Haftası için Fransa'ya giden Hande Erçel, İstanbul Havalimanı'nda görüntülendiğinde Hakan Sabancı'nın yanında olmaması dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, bu durumu, ''Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz'' sözleriyle açıklamıştı.

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MALDİVLER TATİLİNDEN ROMA-PARİS TRENİNE
Daha önce Maldivler'e tatile giden çift, sosyal medyada peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla aşklarını gözler önüne sermişti. Maldivler dönüşünde görüntülenen ikili, ''Tatilimiz çok güzel geçti, yurda döndük'' dedi.

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Son olarak Hakan Sabancı, Hande Erçel ile Roma-Paris tren yolculuğunda çekilen romantik fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Çiftin aşk dolu kareleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada oldukça ilgi gördü.

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MAGAZİN GÜNDEMİNDEN DÜŞMÜYORLAR
Hande Erçel ve Hakan Sabancı, hem ilişkileri hem de paylaşımlarıyla magazin bölümlerinin en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Roma-Paris trenindeki bu son pozlar, hayranlarından tam not aldı.

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