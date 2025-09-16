Ayrılığın ardından sosyal medyaya geri döndü! Hande Erçel'den kas şov!

Evlilik haberleri beklenirken 3 yıllık ilişkilerini sonlandıran çift gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık sonrası sosyal medyaya geri dönen Erçel, bu kez karın kaslarıyla ayna karşısında adeta şov gösterisi yaptı.

Çiftin ayrılığında ortaya birbirinden iddialı iddialar ortaya atılmıştı. Hakan Sabancı'nın ihanet etmesinden tuttun Hande Erçel'in evlilik isteğine Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermemesine kadar. Arzu Sabancı ve Hakan Sabancı bu iddiaların doğru olmadığını açıkladılar.

HAKAN SABANCI "AYRILIĞIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLGİSİ YOK"

Hakan Sabancı, "Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık. Biraz yoruma açık bir konu olduğu için herkes yorum yapıyor. Konunun ailemle bir alakası yok. Olayın üçüncü şahıslar ile hiçbir alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısızca şeyler beni ve annemi çok üzüyor. Kendisi de açıklama yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIMLARINA YENİDEN BAŞLADI

Ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Erçel, geri dönüş yaptı. Erçel, ara verdiği Instagram paylaşımlarına yeniden başladı.

KAS ŞOVU

Erçel'in banyo sonrası ayna pozunda karın kası şovu olay oldu. Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.