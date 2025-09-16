Ayrılığın ardından sosyal medyaya geri döndü! Hande Erçel'den kas şov!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayrılığın ardından sosyal medyaya geri döndü! Hande Erçel'den kas şov!

Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini sonlandıran Hande Erçel, ayrılık sonrası sosyal medyaya geri döndü. Erçel aynanın karşısına geçerek karın kaslarını sergiledi.

Evlilik haberleri beklenirken 3 yıllık ilişkilerini sonlandıran çift gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık sonrası sosyal medyaya geri dönen Erçel, bu kez karın kaslarıyla ayna karşısında adeta şov gösterisi yaptı.

8ii8.webp

Çiftin ayrılığında ortaya birbirinden iddialı iddialar ortaya atılmıştı. Hakan Sabancı'nın ihanet etmesinden tuttun Hande Erçel'in evlilik isteğine Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın onay vermemesine kadar. Arzu Sabancı ve Hakan Sabancı bu iddiaların doğru olmadığını açıkladılar.

HAKAN SABANCI "AYRILIĞIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA İLGİSİ YOK"

Hakan Sabancı, "Güzel giden bir beraberliğimiz vardı. Buna kimse saygı duymuyor. Bir şekilde biz bitirdik ve böyle karar aldık. Biraz yoruma açık bir konu olduğu için herkes yorum yapıyor. Konunun ailemle bir alakası yok. Olayın üçüncü şahıslar ile hiçbir alakası yok. Aileme yapılan özellikle anneme yapılan saygısızca şeyler beni ve annemi çok üzüyor. Kendisi de açıklama yapmak zorunda kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

pl.webp

PAYLAŞIMLARINA YENİDEN BAŞLADI

Ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Erçel, geri dönüş yaptı. Erçel, ara verdiği Instagram paylaşımlarına yeniden başladı.

KAS ŞOVU

Erçel'in banyo sonrası ayna pozunda karın kası şovu olay oldu. Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

12-4vi0.webp

Son Haberler
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
"Kıdem tazminatı kaldırılacak" iddialarına net cevap: Gerçeği yansıtmıyor!
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Tütün ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Altının gramı yükselmeye devam ediyor! 5 bin liraya doğru adım adım
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı
Sedat Peker'e yakın isimden bomba tepki! Görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı