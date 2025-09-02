Ayrılınca muhalefete başladı! “Gündemi Özel belirliyor” diye AKP’yi uyardı…

AKP’den istifa eden Mücahit Birinci, Özgür Özel’in mitinglerini işaret ederek eski partisini uyardı.

AKP’den istifa eden Mücahit Birinci, ilk işi iktidarı eleştirmekte buldu. Birinci, Özgür Özel’in mitinglerini işaret ederek eski partisini uyardı.

BİRİNCİ: İLETİŞİM METODLARINI NEDEN KULLANAMIYORUZ?

İstifa ettikten sonra Mücahit Birinci, X hesabı üzerinden Özgür Özel’in mitinglerini göstererek, eski partisini uyardı. Birinci, “Bir yanda Recep Tayyip Erdoğan gibi asrın Lideri ve kurmayları var... Hepsi birbirinden kıymetli... Diğer yanda ise burun kıvırdığımız Özgür Özel ve ne idüğü belirsiz ekibi... Erdoğan ve ekibi harıl harıl çalışıp üretiyor... Ama gündemi belli bir süredir Özel ve ekibi belirliyor. Bu işte bir terslik yok mu? İletişim metodlarını neden kullanamıyoruz?” ifadelerini kullandı.

İDDİALAR SONRASI PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP’li isim Mücahit Birinci'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki'ye "iftira ifadesi" önerdiğini ve 2 milyon dolar istediğini iddia etmişti. Birinci iddiaları reddetmişti.

Ancak bu süreç içerisinde süreçte AKP İstanbul İl Başkanlığı'nca "kesin ihraç" talebiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen Birinci, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamayla AKP'den ve aktif siyasetten istifa ettiğini açıklamıştı.

