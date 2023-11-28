Ayrılmak isteyen erkek arkadaşına kurşun yağdırdı

Dün saat 22.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, Neşe Beydoğan, dost hayatı yaşadığı sevgili Hasan Doğan’a sokak ortasında tabanca ile 7 el ateş etti. Hasan Doğan, olay yerinde hayatını kaybederken Neşe Beydoğan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İLİŞKİYİ BİTİRMEK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Evli ve 3 çocuk babası Hasan Doğan'ın, daha önce komşusu olan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Beydoğan ile ilişki yaşadığı, bunun açığa çıkması üzerine Beydoğan ile ailesinin ikamet değiştirdiği öğrenildi. Beydoğan'ın, Hasan Doğan'ı ilişkiyi bitirmek istemesi üzerine öldürdüğü ileri sürüldü.

“DAHA ÖNCE ARALARINDA BİR İLİŞKİ OLDUĞUNU DUYDUK”

Hasan Doğan'ın komşusu İsmet Kaya yaptığı açıklamada,"Vurulan kişi karşı binamızda komşumuzdu. Daha önce aralarında bir ilişki olduğunu duyduk. Vuran kadın bizim binada oturuyordu, aralarındaki ilişkinin duyulmasının ardından evi de satıp, buradan taşındılar" dedi.