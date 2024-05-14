Ayşe Ateş bu kez video paylaştı: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım

Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Ateş bu kez video paylaştı: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım
Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel’in “Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım” sözlerini paylaştı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, MHP cephesinden yapılan, "Tutuklananların bizimle alakaları yok" açıklamalara işaret eden bir video paylaştı.

Ateş’in paylaştığı videoda, soruşturma kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan isimlerden Emre Yüksel’in, “Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım” dediği görülüyor.

Ayşe Ateş, video paylaşımına şu notu düştü:

“HERKES ETEĞİNDEKİ TAŞLARI DÖKSÜN”

Bağı var mı, yok mu? İlişkili mi, değil mi?

Dilerseniz bir de “Tutuklananların bizimle alakaları yok. Bize iftira atıyorlar, operasyon çekiyorlar, saldırıyorlar!” diyerek bağlarını reddettikleri sanıklardan biri olan EMRE YÜKSEL’in sesinden dinleyelim:

(Kolundan tutan polise) - Bir dakika! Ben “Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım.”

EMRE YÜKSEL KİMDİR?

Kiralık katil Eray Özyağcı’yı bir diğer sanık Tolgahan Demirbaş ile birlikte, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’a tahsisli 06 AT 5021 plakalı araçla kaçırdığı tespit edilen zanlıdır. Videoda da ifade ettiği gibi: Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı’dır.

Burada da devletin polisine, devlete kafa tutuyor. Tıpkı karıştığı bu siyasi cinayette yaptığı gibi.

....

Herkes eteğindeki taşları döksün; imaları, ithamları bir yana bırakıp elindeki bilgi ve belgeleri mahkemeye sunsun. Bir ayağı apaçık Ankara'da olan bu suikastin diğer ayağının nerede olduğunu da bütün kamuoyu öğrensin.

Bu hayattaki hiçbir şey doğruyu söylemekten daha zor, dalkavukluktan daha kolay değildir. - Dostoyevski

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