Ayşe Ateş Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür etti

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Ateş'in aylardır süren hukuk mücadelesinde her daim yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum" diye yazdı.

Dervişoğlu'nun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün, değerli dava arkadaşım Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sayın Alişan Satılmış'ı ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı merhum Sinan Ateş'in kıymetli eşi Sayın Ayşe Ateş hanımefendiyi Genel Merkezimizde ağırladık.

İYİ Parti Genel Başkanı seçilmem münasebetiyle yapmış olduğu bu nazik ziyareti ve güzel dilekleri için Ayşe Ateş'e şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle; Ayşe Ateş'in aylardır süren hukuk mücadelesinde her daim yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum"