Ayşe Ateş’ten STK ve siyasi partilere çağrı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş duruşmanın görüldüğü Sincan Cezaevi önünde ifade vermeden önce açıklamalarda bulundu.

STK ve siyasi partilere Sinan Ateş davasını takip etme çağrısında bulunan Ateş, “Gözünüzü bu davadan ayırmayın. Bu dosya karartılırsa namlunun size ve çocuğunuza dönmemesi için hiçbir sebep yoktur” dedi.

Kovuşturmanın genişlememesi için irade gösterildiğini söyleyen Ateş, "Bugün vereceğim ifadede Sinan'ın bana anlattıklarını anlatacağım. İlk gün hastanede savcıya verdiğim ifadede yaptığım gibi. O günden sonra yakın arkadaşlarım bana şunu söyledi: Ayşe bu isimleri söyleme seni de yaşatmazlar. Sen alt kademedekileri söyle devlet diğerlerini ortaya çıkarır dediler" ifadelerini kullandı.