Ayşe Barım hakkında flaş gelişme! Herkes sağlık durumunu merak ediyordu

Menajer Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı haberinin ardından birçok siyasi ve ünlü isimlerden tepki açıklamaları geldi. Ancak Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırılmadığı oraya çıktı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları ile ilgili "Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde fenalaşan Ayşe Barım hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalaladı.

Tunç yaptığı açıklamada "Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor" dedi.

"AYŞE BARIM HASTANEYE GİTMEYİ KABUL ETMEDİ"

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan Ayşe Barım’ın sağlık durumu ile ilgili iddialara açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Ayşe Barım’ın rahatsızlanmasının ardından tedbiren hastaneye sevk edilmesi teklif edildiği, ancak Barım’ın yazılı beyanla bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

Ayşe Barım'ın beyninde anevrizma olduğu ve ayrıca kalp rahatsızlığı olduğu biliniyor.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında

“Adı geçen, 19 Mart 2025 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı görüşmenin ardından kendisini iyi hissetmediğini ve odasında dinlenmek istediğini belirtmiş; yapılan kontrollerde ve ölçülen tansiyon değerlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesine rağmen tedbiren hastaneye sevk edilmek istenmiş, ancak kendisinin yazılı beyanla bu teklifi kabul etmemesi üzerine sevk işlemi gerçekleştirilememiştir." denildi.

Açıklamanın devamında ise "Sonrasında yapılan kontrollerde ve aralıklarla ölçülen tansiyon değerlerinde de sağlık durumunda olumsuz bir gelişme gözlemlenmemiştir. Tutuklunun sağlık durumu, ilk kabul muayenesinden itibaren hem kurum revirinde hem de hastanelerin ilgili polikliniklerinde düzenli olarak takip edilmekte ve gerekli tedaviler eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Kurum hekimi değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan hastane sevkleri planlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

"HASTANEYE KALDIRILDIĞI VE TEDAVİSİNİN YAPILMADIĞI HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Kamuoyunda yer alan, tutuklu Emine Ayşe Barım'ın ‘hastaneye kaldırıldığı’ ve ‘tedavisinin yapılmadığı’ yönündeki asılsız ve art niyetli haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklunun sağlık durumu ilgili tüm birimler tarafından yakından izlenmekte, gerekli müdahaleler ivedilikle yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.