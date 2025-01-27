Ayşe Barım hakkında flaş karar. Gözaltına alınmıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Darbeye teşebbüs soruşturması kapsamında gözaltına alınan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım, tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

EZİ Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan adliyeye sevk edilen menajer Ayşe Barım, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ds.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialara ilişkin soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Öğle saatlerinde adliyeye getirilen Barım'ın savcılıkta ifadesi alınmaya başlandı.

YÖNETMEN ARKADAŞI DESTEK İÇİN GELDİ

Menajer Ayşe Barım'ın savcılıktaki ifade işlemi devam ederken yönetmen arkadaşı Ali Bilgin ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, destek için adliyeye geldi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Son Haberler
Omar Elabdellaoui'den önemli karar
Omar Elabdellaoui'den önemli karar
PZU'da deprem: Üst düzey yönetici görevinden alındı
PZU'da deprem: Üst düzey yönetici görevinden alındı
Çin’in dev projesi bölgede tansiyonu yükseltiyor
Çin’in dev projesi bölgede tansiyonu yükseltiyor
Tartışmalı yasa 2 Şubat'ta yürürlüğe giriyor
Tartışmalı yasa 2 Şubat'ta yürürlüğe giriyor
AKP’den Ekrem İmamoğlu’na ortalığı karıştıracak açıklama
AKP’den Ekrem İmamoğlu’na ortalığı karıştıracak açıklama