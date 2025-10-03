Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı!

Menajer Ayşe Barım dün 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edildi. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla Ayşe Barım’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 11 Şubat 2026 tarihine erteledi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın yargılandığı davada tahliye edilmesi ile ilgili savcılık tarafından gerçekleştirilen itirazı inceledi. Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İtirazı kabul eden mahkeme, Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

EVİNDE BAYILDI

Hakkında tahliye kararı çıkan ve ev hapsine alınan Barım, evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı.