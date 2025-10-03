Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı!

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada menajer Ayşe Barım'ın tahliye edilmesine ilişkin verilen karara yapılan itiraz kabul edildi.

Menajer Ayşe Barım dün 247 günlük tutukluluğunun üzerine tahliye edildi. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla Ayşe Barım’ın tahliyesine karar vererek duruşmayı 11 Şubat 2026 tarihine erteledi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ın yargılandığı davada tahliye edilmesi ile ilgili savcılık tarafından gerçekleştirilen itirazı inceledi. Bu itirazı kabul etmeyen mahkeme, dosyayı bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İtirazı kabul eden mahkeme, Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

EVİNDE BAYILDI

Hakkında tahliye kararı çıkan ve ev hapsine alınan Barım, evinde bayılarak hastaneye kaldırıldı.

Son Haberler
Chobani'den Fenerbahçe'ye kutlama geldi
Chobani'den Fenerbahçe'ye kutlama geldi
Ağrı'da polis ekibinin anında müdahalesi olası katliamı önledi: 4 yaralı, 7 gözaltı
Ağrı'da polis ekibinin anında müdahalesi olası katliamı önledi: 4 yaralı, 7 gözaltı
Futbolda tarihi hafta: Avrupa'da Türklerin ayak sesleri!
Futbolda tarihi hafta: Avrupa'da Türklerin ayak sesleri!
Gaziantepliler "Sumud Filosu"na destek için toplandı
Gaziantepliler "Sumud Filosu"na destek için toplandı
Edirne’de şaşkınlık yaratan kaza: Minibüs eve girdi
Edirne’de şaşkınlık yaratan kaza: Minibüs eve girdi