Ayşe Barım hakkındaki iddiaları ezber bozdu! Mesele çok başka

ID İletişim'in kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım’ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Barım'ın kendisine biat etmeyen oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı da ileri sürülmüştü

Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz, dizi ve film sektöründe bir tekelleşme varsa bu işin Ayşe Barım’ın haberi olmadan yürütülemeyeceğini söyledi.

Çoşkundeniz köşe yazısında, oyuncuların kendi kaşelerini kendilerinin belirlediğini, menajerin ise bir oyuncuyu diziye vermek için görüşmeler yaptığını, kaşenin üzerine kendi payını ekleyip ücreti öyle söylediklerini belirtti.

MENAJER KOMİSYONU YÜZDE 10

Menajer komisyonunun ise yüzde 10 olduğunu söyleyen yazar Çoşkundeniz, haklarında inceleme başlatılan 21 şirketin, komisyonlarını yüzde 20 çıkartıp öyle hareket ettiklerini ileri sürdü.

"CİDDİ SUÇLAMALAR KULAĞIMA GELDİ"

Bu konunun soruşturulmadığını söyleyen yazar Coşkundeniz, “Elbette menajer, kendisine bağlı oyunculara iş bulmak için görev yapıyor. Bunu yapacak gücü varsa da kullanır. Bu olay ortaya çıktığında bazı oyuncular “Benim önümü kestiler” diye feryat etmeye başladı ya... Bunca yıllık gazetecilik tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim. Yeteneksiz hiçbir oyuncu, menajer zorlamasıyla bile bir yere varamaz. O yüzden “Benim önümü kestiler” demek, gerçekle pek bağdaşmıyor. Ancak... Ayşe Barım hakkındaki soruşturmanın bunların çok daha ötesinde ciddi bazı suçlamalar üzerinden yürütüldüğü kulağıma geldi. Yani Türk Ceza Kanunu’nda karşılığı bulunan suçlamalar bunlar. Yurt dışı çıkış yasağının da bu nedenle konulduğu öne sürülüyor” ifadelerini kullandı.

Posta Gazetesi yazarı Mehmet Coşkundeniz yazısında şunları yazdı:

Menajerlik şirketleri ve cast ajanslarıyla ilgili başlayan soruşturmada sektörün başını çeken Ayşe Barım ile ilgili iddialara her gün bir yenisi ekleniyor. Çoğunun aslı astarı yok.

21 şirket komisyonlarını ortak olarak yüzde 20’ye çıkarıp birlikte hareket etmişler. Tekelleşme denilen nokta bu. Yani Ayşe Barım’ın diziye başrol oyuncusunu verirken, kendi ajansına bağlı birkaç oyuncuyu da oynatma şartı koyması etik olarak problemli olsa bile hukuki olarak sakıncalı değil. Bu konu soruşturulmuyor.

Soruşturmanın ciddi bazı suçlamalar üzerinden yürütüldüğü kulağıma geldi.

ALTAYLI'DAN ÇOK KONUŞULACAK 'AYŞE BARIM' İDDİASI

Gazeteci Fatih Altaylı da, soruşturmanın, Barım hakkındaki tekelleşme iddialarından değil, başka bir suçtan kaynaklandığını öne sürmüştü. Altaylı bu bilginin kendisine "güvendiği bir kaynaktan geldiğini" söylemişti.