Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım’ın iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi. Barım, 7 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menejer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı.
Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçunu işlediği kanaatine varıldığı ifade edilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.
İddianame, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ayşe Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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