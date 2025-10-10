1 Ekim'de (2025)görülen duruşmada hakkında tahliye kararı verildikten sonra hakkında tekrar tutuklama kararı çıkan Ayşe Barım açık kalp ameliyatı olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barım, her gün hakkında 'infazın ertelenmesi' kararı alınan ve hastane kapısının önünde polislerin beklediği Barım için doktorlar 'açık kalp ameliyatı' kararı aldı.

PAZARTESİ GÜNÜ AMELİYAT OLACAK

Barım'ın daha önce kalp ve beyin kaynaklı 9 farklı ciddi hastalık tespit edilmişti. Barım'ın pazartesi günü ameliyata alınması planlanıyor.

Barım 27 Ağustos'ta yayınladığı mektupta hastalığı ile ilgili "Yaşadığım tüm bu tutukluluk süreci boyunca gittikçe ağırlaşan altı ayrı kalp hastalığım, beynimde iki stentli anevrizmanın yanı sıra bu süreçte oluşan müdahale edilememiş yeni bir anevrizma sebebiyle ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyorum" açıklaması yapmıştı.

AYŞE BARIM'IN HASTALIĞI NE?

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde 9 farklı uzmanın imzasıyla hazırlanan 2 Temmuz tarihli sağlık raporunda, Barım’ın cezaevinde kalmasının yaşamını doğrudan tehdit ettiği belirtilmişti. Hayati tehlikesine rağmen tahliye edilmeyen Barın'ın tutukluyken ameliyat olacak olmasına sosoyal medyada 'kalpsiz adalet' yorumları yağıyor.

KALPTE 6, BEYİNDE 3 HAYATİ SORUN

Rapora göre Barım’ın kalbinde Hipertrofik Kardiyomiyopati, Asimetrik Septal Hipertrofi, ileri düzey mitral ve triküspit kapak yetmezliği, ritim bozukluğu ve kan akışında ciddi tıkanmalar tespit edildi. Kalp kaslarının dengesiz kalınlaştığı ve kalıcı kalp pili takılmadığı takdirde ani ölüm riski taşıdığı belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in reklam aşkı yaşadığı iddia edilirken ünlü oyuncunun bu ilişki karşılığında 5 milyon TL aldığı öne sürülmüştü. 'Arabulucuk' ettiği iddia edilen Ayşe Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine bağlı olmayan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulurken, menajerliğini yaptığı Serenay Sarıkaya'nın da "tanık" olarak ifadesi alınmıştı. Soruşturma devam ederken Gezi Parkı olaylarıyla ilgili Ayşe Barım'ın “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanmasına başlanmıştı.