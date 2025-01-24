Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor! 2 oyuncu daha adliyeye getirildi

Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür ifade için İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Menajer Ayşe Barım hakkında “Gezi Parkı olaylarına iştirak ettiğine” dair yazılı ve görsel basında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açıldı. Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 2 OYUNCU ADLİYEYE GETİRİLDİ

ID Danışmanlık menajerlik şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım'ın sabah saatlerinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür ifade için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

GEZİ PARKI PROTESTOLARININ PLANLAYICISI OLARAK SUÇLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Barım, 2013 yılındaki Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olmakla suçlandı. Açıklamada Barım'ın 29 Mayıs-2 Haziran 2013 tarihleri arasında şirketi bünyesindeki sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği iddia edildi.

Barım'ın ayrıca bu dönemde Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişim halinde olduğu iddiasına yer verildi. Başsavcılık Barım'ın olayların planlayıcılarından olduğunu söyleyerek "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındığını söyledi.

Barım'ın evinde ve iş yerinde aramalar devam ederken; sanatçılar Halit Ergenç ve Dolunay Soysert'in "kolluk marifetiyle" ifadeye getirilmesi istenmişti. Son gelişmeye göre; oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi.

NE OLMUŞTU?

"Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturma kapsamında oyuncular Serenay Sarıkaya, Deniz Işın ve Nedim Saban ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi Direnişi'ne iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. Barım soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.