Ayşe Barım soruşturması genişliyor! Bir senarist daha mercek altında

Sosyal medyadaki iddiaların ardından Gezi Direnişi soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'a yönelik soruşturma kapsamında senarist Mehmet Bozdağ savcılığa ifade verdi.
TRT 1'de yayınlanan 'Diriliş Ertuğrul' gibi birçok dizinin senaristliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, soruşturma kapsamında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi.
NE OLMUŞTU?
"Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. Barım’a soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.
Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya, Deniz Işın ve Nedim Saban ifade vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi Direnişi'ne iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. Barım soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.