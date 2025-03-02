Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında flaş gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında flaş gelişme

Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi F.K., HSK tarafından aynı adliyedeki tüketici mahkemesi hakimliğine atandı.

Dizi sektöründe tekelleşme iddiasıyla hakkında soruşturma açılıp Gezi Parkı eylemlerini organize etme suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi F.K'yi bu görevden alarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atadı. F.K. hakkındaki HSK soruşturması da devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı sonrası ağır ceza mahkemesi, tahliye kararının ardından cezaevinden çıkamadan Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti. Tahliye kararını veren hakim hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

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