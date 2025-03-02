Ayşe Barım'a tahliye kararı veren hakim hakkında flaş gelişme

Dizi sektöründe tekelleşme iddiasıyla hakkında soruşturma açılıp Gezi Parkı eylemlerini organize etme suçundan tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre; Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi F.K'yi bu görevden alarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi hakimliğine atadı. F.K. hakkındaki HSK soruşturması da devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Başsavcılığı'nın itirazı sonrası ağır ceza mahkemesi, tahliye kararının ardından cezaevinden çıkamadan Ayşe Barım'ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti. Tahliye kararını veren hakim hakkında da soruşturma başlatılmıştı.
TAHLİYE KARARI VEREN YARGICIN BAŞINA GELMEYEN KALMADI— Alican Uludağ (@alicanuludag) March 2, 2025
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi eylemleri soruşturmasında tutuklanan Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Hakimi Fatih Kapan'ı görevden alarak, aynı adliyede tüketici mahkemesi…