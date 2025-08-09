Ayşe Barım’ı tahliye eden hakimle ilgili ortalığı karıştıracak iddia!

Halk TV yazarı İsmail Saymaz yazdığı köşe yazısında Ayşe Barım için daha önce tahliye kararı veren hâkimin önce Tüketici Mahkemesi'ne "sürüldüğünü" daha sonra emekli olup avukatlığa başladığını yazdı.

“KARARININ DOĞRU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR…”

Saymaz, ani ölüm riski bulunan ve beyin damar hastalığı olan Barım'ın avukatlarının geçen şubat ayında tutukluğun kaldırılması için sulh ceza hakimliğine başvurduğunu hatırlattı.

İsmail Saymaz, yazısında şunları söyledi,

"İtirazları reddedilince İstanbul 8. Asliye Ceza’ya başvurdular. Hakim, Fatih Kapan’dı. Kapan, beklenmedik bir şekilde Barım’ın tahliyesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hemen itiraz etti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul etti ve Barım’ın tutukluğunun devamına karar verdi.

Hakimler Savcılar Kurulu, görevinden aldığı Kapan’ı Tüketici Mahkemesi’ne sürdü. Ardından Kapan’a soruşturma açıp müfettiş gönderdi. Bir aylık izin alan Kapan, yazılı savunmasını verip yaz kararnamesini beklemeden emekli oldu. İstanbul’da bir arkadaşının ofisinde avukatlığa başladı. Öğrendiğim kadarıyla bir aydır davalara gidip çıkıyor. Silivri servisinde görüldüğü gün, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’le görüşe gidiyormuş. Bağlı bulunduğu ofis, Tekin’in avukatlığını alabilirmiş.

Kapan, verdiği için mesleğine mal olan kararından ötürü pişman mı? Öğrendiğim kadarıyla hayır. Kararının doğru olduğunu düşünüyor."