Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldığı konuşuluyordu: Cansu Dere sessizliğini bozdu

'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanan ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldığı iddia edilen Cansu Dere kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

GEZİ OLAYLARINI PLANLADIĞI İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Dizi sektöründe tekelleşme suçlamasıyla soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı olaylarına ilişkin suçlamayla tutuklandı.

BARIM’IN ŞİRKETİNDEN AYRILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Ünlü oyuncu Cansu Dere’nin Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken ünlü oyuncudan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dere'nin aylar önce ID İletişim'den ayrıldığı ve On Talent menajerlik şirketi ile anlaştığı ortaya çıktı.

Cansu Dere'nin Instagram biyografisinde On Talent yazdığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

TV100 yazarı Fuat Uğur’un eylül ayında ‘bazı ajansların kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma’ hakkında yazdığı haberin gündem olmasıyla kartelleştiği ve haksız rekabete sebep olduğu iddia edilen ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın ardından Serenay Sarıkaya, Deniz Işın ve Nedim Saban ifadeye çağrıldı.

Barım, “sektörde tekelleşmeye neden olduğu” iddiası yürütülen soruşturma sürerken Gezi Parkı eylemlerinin "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla 24 Ocak’ta gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler İstanbul Adalet Sarayı'na giderek, tanık sıfatıyla ifade verdi.

Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan 27 Ocak'ta tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada menajer Barım'ın, oyuncu Memet Ali Alabora ile yaptığı görüşmeler gerekçe olarak gösterildi. Ayrıca Barım'ın Parkı tutuklularından Osman Kavala ve Çiğdem Mater'le olan görüşmeleri de delil sayıldı.