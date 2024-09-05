Ayşe Özgecan Usta'nın terastan düşerek ölümünde sevgiliye beraat

Olay, 2021 yılında İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlenme isteği nedeniyle sevgilisi Akkışla ile tartışan Usta, terasa yönelip korkuluklardan sarktı. Sevgilisi onu tutmaya çalışsa da başarılı olamayınca Usta, 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. Bartu Can Akkışla, intiharı öngörebileceği ve engellemediği gerekçesiyle "Taksirle ölüme neden olma" ve "Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma" suçlamalarıyla yargılandı.

Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan beraat istedi, ancak "Hürriyetten yoksun kılma" suçundan cezalandırma talep etti. Mahkeme, her iki suçtan da sanığın beraatine karar verdi.

"KASTI KONUŞMAMIZ GEREKİRKEN TAKSİRİ KONUŞUYORUZ"

Ayşe Özgecan Usta'nın avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, Usta'nın dışarı çıkamadığı için banyoda 1 saat ağladığını, ayakkabı ve montuyla oturduğunu belirterek şunları söyledi: "Eşyalarını toplayıp arkadaşından para istiyor. İçeri girince tartışma başlıyor. Balkona çıkmak istediğinde, 'Kendimi atacağım' bile dese, balkon eşiği ile koltuk arasında 2 metre mesafe yok. Özgecan’ın ruh hali az çok tahmin edilebilir, hatta kız arkadaşınızsa ne yapacağını bilirsiniz. İfadesine göre, koltukta otururken 'Kendimi atacağım' diye çıktı. Ben buradan 'Atlayacağım' diyerek çıksam herkes peşimden gelir. Böylelikle taksir oluşmaktadır. Kendi ifadesinde 'İhtimal vermedim' diyor. Hayatın olağan akışı diyoruz ama kendini atmak isteyen kişinin yüzü Bartu Can'a, içeri doğru bakıyor. Bartu Can, Ayşe Özgecan aşağı düştükten 3-5 dakika sonra aşağı iniyor. Öyle bir şey başıma gelse telefonları toplayıp komşulara haber vermeyi düşünemem. Üstünü giyiniyor, telefonları topluyor, komşunun kapısını çalıp uyarıyor. Taksiri yok sayan mütalaayı kabul etmiyoruz. Bizim kastı konuşmamız gerekirken taksiri konuşuyoruz. Mütalaanın kabulü tarafımızca mümkün değildir."

"SUÇUN KOŞULLARI OLUŞMUYOR"

Beraat yönündeki mütalaaya katıldıklarını söyleyen sanık avukatı Berrak Büyük, "Hürriyetten yoksun bırakma yönünden mütalaayı kabul etmiyoruz. Dosya içinde hürriyetten yoksun bıraktığına dair delil yoktur. İki suçtan da beraatini talep ediyoruz" dedi. Sanığın diğer avukatı Namık Çağalı, hürriyetten yoksun bırakma suçunun kasten işlenebileceğini belirterek, "Müvekkilimin dosya kapsamı incelendiğinde kasten hürriyetini kısıtladığı bir husus bulunmuyor. Sokağa çıkma yasağı var ve müteveffa araba kullanacak durumda değil. Hürriyeti kısıtlama suçunun maddi ve manevi koşullarının oluşmadığı sabit olduğundan öncelikle beraatine karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu. Sanık duruşmaya katılmadığından savunma ve son sözü sorulamadı. Mahkeme heyeti, Bartu Can Akkışla’nın "Taksirle ölüme neden olma" ve "Hürriyetten yoksun kılma" suçlarından beraatine karar verip duruşmayı bitirdi.

KARARA TEPKİ

Adliye çıkışında baba Kenan Usta, beraat kararına tepki gösterirken, Avukat Ezgi Aybüke Dizlek ise, "Sayın mahkeme iki suç yönünden de beraatine karar verdi. Kararı istinaf edeceğiz tabii ki. Ne mütalaaya ne de karara katılmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.