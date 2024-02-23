Özgecan’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor. Yeni rapor ortaya çıktı. Terastan düşerek hayatını kaybetmişti

Olay, 5 Şubat 2021’de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak’ta gerçekleşti. Usta, Ankara’dan Zonguldak’ta yaşayan sevgilisi Akkışla’nın yanına gitmişti. Usta’nın evlenme teklifine Akkışla’nın olumsuz yanıt vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Usta, terasa çıkıp korkuluklardan aşağı sarktı ve Akkışla onu tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Usta, 8. kattaki dairenin terasından düşerek hayatını kaybetti. Akkışla, gözaltına alındıktan sonra ev hapsiyle serbest bırakıldı ve ‘Taksirle ölüme neden olma’ ve Ayşe Özgecan Usta’nın dışarıya çıkmasını engellediği için ‘kişiyi hürriyetten yoksun bırakma’ suçlamalarıyla toplam 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Akkışla’nın ev hapsi, daha sonra ayda bir kez karakola gidip imza atmasını gerektiren adli kontrol şartına dönüştürüldü.

ÖZGECAN’IN DÜŞÜŞÜ AYRINTILI İNCELENDİ

Zonguldak 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine, bir Yüksek Fizik Mühendisi, Psikiyatri Uzmanı, Adli Tıp Uzmanı ve Olay Yeri İnceleme Uzmanı’ndan oluşan 4 kişilik bir bilirkişi heyeti tarafından bir rapor hazırlandı. 38 sayfalık bilirkişi raporunda, Usta’nın ifadesi ve olay gününe ait hastane raporları ile birlikte Usta’nın geçmiş psikiyatrik muayene notları da yer aldı. Raporda ayrıca, Usta’nın korkuluklardan sarktığı ve Akkışla’nın onu tuttuğu sırada kollarına uygulanan gücün uzun süre tutamayacağı belirtildi.

PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Bilirkişi raporunda, Usta’nın psikiyatrik verileri değerlendirildi. Usta’nın iki kez depresyon ve bir kez Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tanısı alarak tedavi gördüğü belirtildi. Ancak, “Dava dosyasındaki bilgiler göz önüne alındığında, ölen kişinin olay tarihindeki ruh sağlığı hakkında kesin bilgiye ulaşılamamıştır. Psikiyatri ilacı kullandığına dair herhangi bir belirti bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Usta’nın kanında 1.73 promil alkol tespit edildi ve olay günü mevcut psikiyatrik durumu hakkında kesin bilgiler sağlanamadı. Ancak, potansiyel risk faktörleri olabileceği değerlendirildi. Raporda, “Ölen kişinin yüksek alkol düzeyi ve psikiyatrik geçmişi; intihar riskini potansiyel olarak artıran faktörler olarak kabul edilebilir” denildi. Ancak, psikiyatrik değerlendirmelerin diğer kanıtlarla desteklenmedikçe tam olarak aydınlatılmasında tek başına yeterli olmayacağı belirtildi.

'SEVGİLİSİNİN YUKARI ÇEKEMEYECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Raporun sonuç bölümünde, Usta’nın 26,12 metre yükseklikten saatte 81,36 kilometre hızla 2,3 saniyede yere düştüğü belirtildi. Usta’nın kanında tespit edilen 1.73 promil alkol düzeyinin bilişsel fonksiyonları ve risk değerlendirme yeteneğini ciddi şekilde bozmuş olabileceği değerlendirildi. Usta’nın kendisini tutan sanığın kollarına uygulanan 637 Newton kuvveti, 40 saniye ile 1 dakika arasında tutabileceği belirtildi.

Raporda, “Uyguladığı kuvvet azaltacak ve yukarı tırmanmasını sağlayacak ayaklarını koyabilecek bir balkon dış duvarı çıkması olmaması, alkol etkisiyle beden gücünü tam anlamıyla kullanamaması ve bedenin ağırlığını bırakması nedeniyle Bartu Can Akkışla’nın bu ağırlığı yukarı çekemeyeceği değerlendirilmektedir” denildi.