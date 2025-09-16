Ayşe Şahinboy ile “Tiyatroda Kendini Keşfet” atölyesi başlıyor

Düzenleme: Nurşen İlhan
Yazar Yönetmen Ayşe Şahinboy’un yürütücülüğünde başlayacak “Tiyatroda Kendini Keşfet” atölyesi, katılımcılara 12 hafta boyunca sahne deneyimi, doğaçlama ve rol çalışmalarının kapılarını aralayacak.

Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, tiyatro severler için özel bir eğitim programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ayşe Şahinboy’un yürütücülüğünde gerçekleşecek “Tiyatroda Kendini Keşfet” adlı eğitim, 7 Ekim’de başlayacak.

Program kapsamında katılımcılar, 12 hafta boyunca tiyatro teknikleri, doğaçlama, rol çalışmaları ve sahne deneyimi üzerine kapsamlı bir süreçten geçecek.

Hem bireysel gelişime katkı sağlayacak hem de tiyatronun büyülü atmosferini keşfetme fırsatı sunacak eğitim, her salı günü 19.00 – 21.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Eğitimin sonunda ise katılımcılar, profesyonel bir tiyatro sahnesinde, kendileri için özel olarak yazılmış oyunlarda rol alma şansı bulacak.

Böylece teorik çalışmalar sahne pratiğiyle taçlanacak. Ayşe Şahinboy’un rehberliğinde gerçekleşecek bu özel program, tiyatroya ilgi duyan ve kendini ifade etmek isteyen herkes için yeni bir yol açmayı hedefliyor.

