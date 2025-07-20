Ayşe Tokyaz’ın acısı sokaklara taştı! Reyhanlı’da adalet yürüyüşü!

Olay 13 Temmuz'da İstanbul'un Eyüp ilçesinde meydana geldi. Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada sevgilisi eski polis Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı.

Yapılan çalışmada 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Tokyaz'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

YÜRÜYÜŞÜN ARDINDAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Tokyaz için Reyhanlı ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Belediye önünde bir araya gelen Tokyaz'ın ailesi, yakınları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ellerinde pankartlarla yürüyüşe geçti.

"Kadına şiddete son", "Ayşe için adalet" ve "Kadına şiddet erkeklikse biz erkek değiliz" yazılı dövizler taşıyan grup, slogan atarak Anıt Meydanı'na yürüdü.

Kalabalık grup daha sonra Reyhanlı Mezarlık Kompleksi'ne geçerek Ayşe Tokyaz'ın mezarına çiçek bırakıp dua etti. Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra ve annesi Halime Tokyaz da ağıtlar yakıp gözyaşı döktü.

Buradaki anmanın ardından grup dağıldı.