Ayşegül ne demek? Ayşegül isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Ayşegül de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Ayşegül ne demek? Ayşegül isminin anlamı nedir?