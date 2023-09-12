Ayşegül adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ayşegül isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ayşegül ne demek? Ayşegül isminin anlamı nedir?
AYŞEGÜL NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ayşegül ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Rahat ve huzur içinde yaşayan gül gibi güzel.
- Ay gibi neşeli, parlak ve aydınlık.
- Güleç, güler yüzlü.
AYŞEGÜL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Ayşegül ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ayşegül adını koymak caizdir.