Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz ismi Ayşen Gruda ile sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda’nın kızı Elvan Gruda,son yolculuğuna uğurlandı.

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Elvan Gruda’nın cenazesi Şişli Camii'ne getirildi. Cenazeye Gruda'nın yakın arkadaşları ve sanatçılar da katıldı. Gelen Taziyeleri Elvan Gruda'nın oğlu Emre Gruda kabul etti.

ANNESİ VE BABASININ VEFATINDAN SONRA AĞRILARI TEKRARLADI

Gruda'nın çocukluk arkadaşı, oyuncu Tuna Arman, Elvan Gruda’nın çocukluk arkadaşı olduğunu beraber büyüdüklerini ve kendisini çok ihmal ettiğini söyledi. Babasının vefatından sonra ağrılarının tekrar ettiğini söyleyen Arman, kanserin dördüncü evrede olduğunu kısa bir sürede öğrendiklerini söyledi.

“KANSERLE MÜCADELE ETTİ FAKAT NE YAZIK Kİ MÜCADELESİ HAYATTA KALMAYA YETMEDİ”

Nejat Uygur'un oğlu sanat yönetmeni Süha Uygur da yaptığı açıklamada, "Elvan Gruda’nın annesinin ve babasının hastalıklarından çok yıprandığını ve bu dönemde yaşadığı stresler nedeniyle de kendisinin de hasta olduğunu söyledi. Uygur, kanserle mücadele etti fakat ne yazık ki mücadelesi hayatta kalmaya yetmedi. Çok güzel bir insanı kaybettik. Çok değerli bir insanı kaybettik. Gittiği yerde mutlu olmasını diliyorum. Acılarından kurtulduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

“ELVAN GRUDA’YI ERKEN KAYBETTİK”

Senarist Gani Müjde yaptığı açıklamada, “Çok ilginç bir şekilde yolumuz Elvan ile kesişti son dönemde. Çünkü Adile Naşit'in hayatını film yapmak isteyince biri 'onlar altlı üstlü komşu oturdu yıllarca' dedi. Elvan'ı aradım, sağ olsun çok yardımcı oldu. Notlar, resimler, haber küpürleri gönderdi. Aslında danışmanıydı projenin bizim gözümüzde. Fakat erken kaybettik" ifadesini kullandı.