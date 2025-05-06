Ayşenur Arslan beraat etti

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada beraat etti.
Arslan'ın davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
"BERAAT DEMİYORUM, ADALET DİYORUM"
Duruşmada söz alan Arslan, "50 yıllık gazetecilik kariyerim sonunda terör örgütü propagandasıyla suçlanmak fena geliyor. Beraat demiyorum, adalet diyorum" dedi.
Arslan’ın son sözlerinin ardından mahkeme karar için ara verdi.
MAHKEMEDEN BERAAT KARARI
Mahkeme, oybirliğiyle Arslan’ın beraatine karar verdi.
Arslan'ın, 1 Ekim 2023'te İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen bombalı saldırısıya ilgili ifadeleri sebebiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açılmıştı.