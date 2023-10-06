Ayşenur Arslan, gözaltı sürecini anlattı: Kendi cenaze törenime katılmak gibiydi

HALK TV'de yapmış olduğu Medya Mahallesi adlı programında Ankara Kızılay'daki canlı bomba saldırısına ilişkin yaptığı açıklamalar sebebiyle gözaltına alınan Ayşenur Arslan o anları anlattı.

halktv.com.tr için bir yazı kaleme alan Arslan, “Savcılığa götürüldüğüm ve sonrasındaki günler kendi cenaze törenime katılmak gibiydi. Ne çok sevenim, kardeşim, yoldaşım varmış. Ne çok kişi benim için üzülmüş. Tam aksine hayatıma zenginlikler katan bir serüvendi” dedi.

Arslan, “Sürpriz değildi. Yaklaştığını toprağın kokusundan, havadaki elektrikten hissettiğiniz bir fırtınaydı! Şaşırmadım. Sarsılmadım. Üstelik, dedim ya, kendi cenaze törenime katılma fırsatı bulmaktan mutlu bile oldum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Necdet Sezer’den Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’ndan telefonlar aldığını belirten Arslan, “Bu ‘ilk’ yazı, yürüyüşün ilk metreleri. Öyle kabul edin. Sonrası mı! Önce şu zonanın hesabını göreyim bir. Sonrasını sonra paylaşırız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ayşenur Arslan, Halk TV'deki programda Ankara'daki saldırıya ilişkin şüphelerini dile getirmiş, ifadeleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Arslan 2 Ekim'de Halk TV yayınında, Ankara'daki saldırgan hakkında "Belki o kişi üzerine bomba olduğunu bilmiyordu. Gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı, durup dururken kendini patlatmış. Ankara’da bir arabayı açıp düz kontakla çalıştırmak yerine neden Kayseri'de birini öldürerek ‘Ben geliyorum heeey. Bombalar sırtımızda tabanca belimizde nedir yani..." şeklinde konuşmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Arslan'ın Ankara'daki saldırının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmış, Halk TV İmtiyaz Sahibi Cafer Mahiroğlu da Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programının yayından kaldırıldığını açıklamıştı.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Arslan, gözaltına alınmıştı.