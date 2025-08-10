Aysun Kayacı'nın son hali görenleri şaşırttı! Eski halinden eser kalmamış

Aysun Kayacı, yıllar önce Türkiye'den ayrılarak Londra'ya yerleşmişti. Kayacı, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

Türkiye'nin en popüler isimleri arasında yer aldığı dönemde, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikâh masasına oturup İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Aysun Kayacı, Temmuz 2023'te Türkiye'ye gelmişti.

Tatil için Bodrum'u tercih eden ünlü isim, Türkbükü'ndeki evinin iskelesinde görüntülenmişti. Arkadaşlarıyla deniz keyfi yapan Kayacı, iskelede dans etmişti.

kkkayaci.jpg

Kayacı, gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre şu sıralar yine Bodrum'da. Maya adında bir kızı bulunan eski manken ailesiyle tatil yapıyor.

aysunn.jpg

"YETER ARTIK, DÜŞSÜNLER YAKAMDAN" DEMİŞTİ...

2008 yılında 'Haydi gel bizimle ol' programında "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" çıkışında bulunan ardından da derin bir sessizliğe gömülen Aysun Kayacı zaman zaman merak konusu oluyor.

kayacai.jpg

Bu sözleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Kayacı, özür dilemiş 2021 yılında "Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Söylediğim anda da pişman oldum" demişti.

Ayrıca ünlü mankenin aldığı kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

